Adidas her takıma aynı formayı tasarladı

Süper Lig ve Avrupa'nın dev kulüpleri, 2018-2019 sezonu için tasarlanan formaları hazırlık maçlarında giymeye başladı.

Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin, Avrupa'da ise birçok dev kulübün formalarını tasarlayan Adidas'ın kaleciler için çıkardığı formalar görenleri hayrete düşürüyor.

HER TAKIMA AYNI TASARIM

Fenerbahçe'nin Laussanne Sport ile oynadığı hazırlık maçında Carlos Cameni'nin forması ile Beşiktaş'ın Shakhtar Dontesk maçında Tolga Zengin ve Reading karşılaşmasında Utku Yuvakuran'ın giydiği formaların birebir aynı olması dikkatlerden kaçmadı.

İşin daha da ilginç tarafı, Adidas'ın sponsorluğunu yaptığı birçok Avrupa devi için de aynı formaları tasarlamış olması...