Adil Gevrek: Ligin çoğu yeniden başlamaya sıcak bakmıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir maçların askıya alındığı Süper Lig için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 12-13-14 Haziran haftasında başlama karar aldıklarını açıklamıştı.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, açıklamalarda bulundu.
''GENELİ KARARA SICAK BAKMIYOR''
Süper Lig'in genelinin ligin devam etmesine sıcak bakmadığını belirten Adil Gevrek, ''Biz lig başlamasın demiyoruz, doğru zamanda başlasın diyoruz. Birkaç kulüp değil, kulüplerin geneline yakını bu süreçte liglerin başlatılmasına sıcak bakmıyor.'' ifadelerini kullandı.