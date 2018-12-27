Adil Gevrek: Sadık'ı Beşiktaş ve F.Bahçe istiyor

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonunun ilk devresini 29 puanla 3. sırada tamamlayan E. Yeni Malatyaspor’da Başkan Adil Gevrek İhlas Haber Ajansı muhabirine transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gevrek, ikinci yarıda stoper, forvet ve kanat mevkilerine takviye düşündüklerinin altını çizerek, "Transfer çalışmalarımız var. Stoper, forvet ve kanatlara takviye yapacağız. Şu anlık netleşen bir isim yok" açıklamasını yaptı.

GÖRÜŞME TALEP ETTİLER

Sadık hakkında da konuşan Gevrek, "Fenerbahçe’nin ve Beşiktaş’ın Sadık Çiftpınar ile ilgili görüşme talepleri oldu. İki takımla da görüşme gerçekleştireceğiz" dedi.

SADIK'IN İLK TERCİHİ BEŞİKTAŞ

Ligin ilk yarısında ortaya koyduğu performansla alkış toplayan Sadık'ın ilk olarak Beşiktaş'ı tercih ettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Dubai'ye giden Sadık'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım: