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Adil Rami 3 hafta yok

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu'na karşı oynadığı maçta kasığından sakatlanan Adil Rami, en az 3 hafta forma giyemeyecek.

| Haber Merkezi
Adil Rami 3 hafta yok
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Fenerbahçe'ye geldiğinden beri fiziksel eksikliği nedeniyle sadece 45 dakika forma giyen Adil Rami, dün akşam oynanan kupa maçında sakatlandı.

3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Fransız savunmacı Fenerbahçe'ye transfer olduğunda kafalarda sakatlığıyla ilgili soru işaretleri vardı.

Marsilya'nın sözleşmesini feshettiği deneyimli stoper, serbest transfer olarak geldiği sarı-lacivertli ekipte hayal kırıklığı yarattı.

Rami, 9 haftası geride kalan Süper Lig'de sadece Ankaragücü'ne karşı 45 dakika sahada kalabildi. İlk 11'de başladığı mücadelede fiziki açıdan yetersiz olan 33 yaşındaki futbolcu, Ersun Yanal tarafından devre arasında oyundan alınmıştı.

Haftalardır şans bulamayan Fransız, dün çıktığı Tarsus İdman Yurdu maçının 61. dakikasında sakatlandı. Rami'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade ediliyor.

Rami, Fenerbahçe'ye geldiği günden beri sadece 106 dakika sahada kalabildi.

 

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