Adil Rami, Fenerbahçe yönetimine söz verdi

Adil Rami transferinin detayları ortaya çıkmaya başladı...

ABD'li model Pamela Anderson'la yaşadığı ilişki nedeniyle spordan çok magazin basınında yer alan Fransız stoper, son olarak izinsiz bir şekilde TV programına katılmış ve Marsilya'dan gönderilmişti.

Tüm bu olayları göz önünde bulunduran Fenerbahçeli idarecilerin, oyuncuyu transfer etmeden önce tedirgin olduğu ancak Rami'den gelen söz üzerine imzaların atıldığı ortaya çıktı.

SÖZ VERİNCE TRANSFER BİTTİ

Ancak Rami, sarı-lacivertli yetkililerle yaptığı görüşmede her türlü konuda garanti verdi ve tamamen futbola konsantre olduğunu ifade etti. Ve böylece transfer gerçekleşti.

KADRODA OLACAK

Tecrübeli stoperin antrenmanlarda istekli çalıştığı ve 16 Eylül Pazartesi günü oynanacak Alanyaspor maçının kadrosunda yer alacağı öğrenildi.