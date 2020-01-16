Adil Rami Fenerbahçe'de kalıyor

Fenerbahçe'ye sezon başında serbest transfer olarak gelen Adil Rami, hiç forma şansı bulamamasına rağmen takımda kalmaya kararlı.

"AYRILIK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Ersun Yanal'ın ligde sadece 45 dakika görev verdiği, kupada bile fazla forma şansı bulamayan deneyimli stoper, her şeye rağmen sarı-lacivertli ekipten ayrılmayı düşünmüyor.

Kayserispor'la oynanan kupa maçında kadroda yer almayan 34 yaşındaki oyuncunun son durumu hakkında NTV'ye konuşan menajeri Marco Kırdemir, "Adil Rami'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi var. Fesih haberlerini kim çıkartıyor bilmiyorum. Böyle bir durum söz konusu değil. Bize gelmiş resmi bir teklif de yok. Oyuncumuz sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de devam ediyor." şeklinde konuştu.

Adil Rami'nin, Fenerbahçe'den yıllık 2 milyon euro kazandığı belirtiliyor.