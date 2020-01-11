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Adil Rami Fenerbahçe'den ayrılabilir

Simon Falette'nin transferi sonrası gözden çıkarılan Adil Rami kulüp arıyor.

| Haber Merkezi
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Simon Falette'nin transferi sonrası gözden çıkarılan Adil Rami kulüp arıyor. Tecrübeli savunmacının menajerinin, Fransa ve yurt dışından bazı takımlarla temasta olduğu, görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Son çare ise Rami'nin sözleşmesinin feshedilmesi olacak.

RAMİ'DEN VEDA SİNYALİ 

Rami Instagram'dan paylaşım yaptı. Farklı takımlarda forma giydiği dönemde yıldız isimleri durdururken çekilen karelerini paylaşan oyuncu, "Burada veya başka yerde, tutkum için savaşmaya devam edeceğim" dedi. Rami'nin paylaşımı 'ayrılık' mesajı olarak algılandı.

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