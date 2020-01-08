Adil Rami, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor

Sezon başında Fenerbahçe'ye serbest transfer olarak gelen Adil Rami, beklentilerin çok altında kaldı. Ancak Fransız stoper, oynatılmamaktan şikayetçi.

ŞANS BULAMIYOR, AYRILACAK

RMC Sports'un haberine göre Adil Rami, takımda forma şansı bulamadığı için ayrılmak istediğinin yönetime iletti.

Deneyimli oyuncuyla yolların ayrılacağı aktarıldı.

34 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 4 kez Fenerbahçe formasıyla mücadele etti. 3 kez Türkiye Kupası'nda sahne alan Rami, Süper Lig'de ise 45 dakika oynadı.

Adil Rami, yaz transfer döneminde Marsilya'nın sözleşmesini feshetmesi sonrası bir süre boşta kaldıktan sonra sarı-lacivertlilerin yolunu tutmuştu.