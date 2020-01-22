Adil Rami ile Mehmet Ekici kalıyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor'u konuk etti.

Sarı-lacivertliler, 0-0 biten ilk maçın rövanşında rakibini 2-0 yenerken çeyrek finale yükseldi. Mücadele uzun süredir takımdan gönderileceği konuşulan Adil Rami'nin, ilk 11'de olması ise herkesi şaşırttı.

MEHMET EKİCİ KAPTAN OLDU

TFF'nin harcama limitleri yüzünden transfer konusunda sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'nin, Fransız stoperi göndermeme kararı aldığı öğrenildi.

Sarı-lacivertli ekibin başkanı Ali Koç, transfer durumlarının belirsiz olmasından dolayı takımdan oyuncu gönderemediklerini ifade etmişti.

Fenerbahçe'de yeniden formasına kavuşan bir başka isim ise Mehmet Ekici oldu. Sezon başında kadro dışı kalan ve hiç forma giymeyen deneyimli orta saha, 240 gün sonra sahalara döndü.

İlk yarıda TFF'ye bildirilen listede yer almayan Mehmet Ekici'nin, sezonu kapatan Sadık Çifrpınar'ın yerine kadroya dahil olacağı öğrenildi.

Öte yandan Mehmet Ekici, oyuna girdiği anda Dirar'dan kaptanlığı devraldı.

(Görüntü Atv'den alınmıştır)