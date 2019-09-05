Adil Rami: Maç içinde gaddar biri olabiliyorum

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Adil Rami, sarı-lacivertli takımla şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki stoper Adil Rami, Fenerbahçe'de bulunduğu için gururlu ve mutlu olduğunu belirtti.

"TÜM TAKIMDAN MEMNUNUM"

Tecrübeli savunmacı yaptığı açıklamada, "Takımımla olan çalışmalarım devam ediyor. Tüm takımdan memnunum. Şu anda bir hazırlık sürecindeyiz. Çalışmalarımız gayet yoğun bir şekilde ilerliyor. Buradaki atmosferi beğendiğimi ifade edebilirim" şeklinde konuştu.

"SAHADA GADDAR KİMLİĞİMİ GÖSTERİYORUM"

Doğal ve eğlenceli bir karaktere sahip olduğunu aktaran Fransız futbolcu, şunları söyledi:

"Ben doğallıktan yanayım. Bu eğlenceli kişiliğin de takıma pozitiflik vereceğini düşünüyorum. Tabii ki saha içerisinde daha farklı bir insan olabiliyorum. Bir nevi başka bir insana dönüşüyorum. Daha gaddar, daha defansif kimliğimi ortaya çıkaran bir kostüm giyiyorum ve sahada bu şekilde devam etmeye çalışıyorum."

"ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUM"

Adil Rami, İstanbul'u fazla gezme fırsatı bulamadığını anlatarak, "Gördüğüm kadarıyla harika bir şehirdeyim. İstanbul'da bulunuyorum ve bu takıma hizmet etmek istiyorum. Sahada iyi bir şekilde oynayıp Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.