Adil Rami, milli arada İngiltere'ye gitti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, futboluyla değil, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail, Rami'nin İngiliz televizyon fenomeni ve iş kadını Chloe Sims ile çekilmiş fotoğrafını yayınladı.
2 FARKLI KADINLA GÖRÜNTÜLENDİ
Rami önceki gün ise Hofit Golan ile bir barda görüntülenmişti. Fransız defans oyuncusu eğlendiği anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.
PLAYBOY PAMELA'YA ŞİDDET UYGULADI İDDİASI
33 yaşındaki futbolcu, son olarak Playboy Pamela Anderson'la birlikteydi. Rami, Anderson'a şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelmişti.
FUTBOLUNU BİR TÜRLÜ GÖREMEDİK
Fenerbahçe formasıyla yalnızca Ankaragücü karşısında oynayabilen tecrübeli futbolcu, bu maçta da ikinci yarı başında kötü performansı nedeniyle oyundan alınmıştı.
Galatasaray ve Antalyaspor karşısında kulübede oturan Fransız savunmacının bundan sonraki süreçte göstereceği performans merak konusu.