Adil Rami ocakta gönderiliyor

Fenerbahçe, Fransız stoper Adil Rami ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Finansal Fair Play kuralları gereği transferde zor dönemler yaşayan Fenerbahçe, sezon başında stoper eksikliğini Rami'yi alarak kapattı. Ancak deneyimli Fransız, tam bir hayal kırıklığı yarattı.

DEVRE ARASI GİDİYOR

Marsilya'nın sözleşmesini feshettiği Rami, Fenerbahçe'ye serbest transfer olarak geldi. Fakat sakatlık dolayısıyla sadece 106 dakika forma giyebildi.

Kariyeri boyunca özel hayatıyla fazlasıyla gündeme gelen 33 yaşındaki futbolcunun, Türkiye'de yaşantısı da farklı olmadı.

Fenerbahçe, Adil Rami'nin sözleşmesini feshetme kararı aldı. Fransız stoperin takıma faydalı olamayacağını düşünen sarı-lacivertli yönetim, devre arasında karşılıklı anlaşarak oyuncuyu gönderecek.