Adil Rami: Pamela'yı dövmedim

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde bonservisi elinde olan Fransız stoper Adil Rami'yi transfer etti.

33 yaşındaki deneyimli futbolcunun sevgili oldukları dönemde Pamela Anderson'a şiddet uyguladığı iddia edilmişti ancak Rami bunların tamamen iftira olduğunu dile getirdi. Oyuncu hakkındaki bir diğer iddia ise kulübü Marsilya'dan izinsiz olarak televizyon programına katıldığı yönünde. Fransız futbolcu bu haberlerin de yalan olduğunu ifade etti.

"PAMELA'YI DÖVMEDİM, İFTİRA ATIYORLAR"

Adil Rami ile oyuncu/model Pamela Anderson'ın aşkları kadar ayrılıkları da çok konuşuldu.

Amerikalı model, geçtiğimiz haziran ayında Instagram hesabından Adil Rami'nin kendisine şiddet uyguladığını ve bu yüzden ayrıldıklarını açıkladı. Anderson'ın söylemlerini Instagram hesabından yalanlayan Rami, kadınlara asla şiddet uygulayacak biri olmadığını ve kendisine iftira atıldığını söyledi.

RAMİ: "KULÜPTEN İZİN ALDIM"

Adil Rami'nin suçlandığını bir başka konu ise Marsilya ile yollarının ayrılmasına neden oldu.

Fransız ekibin yöneticileri, Rami'nin sakat olduğu için idmana katılmadığı 20 Mayıs'ta bir televizyon programına konuk olduğunu ve bu yüzden sözleşmesini feshettiklerini açıkladı.

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Bu iddiaları da yalanyalan Rami, Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas Boas'tan izin alarak programa gittiğini ve Survivor benzeri bu televizyon şovunun yardım amaçlı olduğunu açıkladı.