Adil Rami resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'de Zanka'nın partneri nihayet belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Fransız stoper Adil Rami'yi sağlık kontrolünden geçiren sarı-lacivertliler, raporların temiz çıkması sonucu oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

2 YILDA 5 MİLYON EURO ALACAK

Transferi resmi Twitter hesabından duyuran Kanarya'nın, 33 yaşındaki futbolcuya bonuslarla birlikte 5 milyon euro (yılda 2.5 milyon euro) vereceği öğrenildi.

İZİNSİZ YARIŞMAYA KATILINCA GÖNDERİLDİ

Kariyeri boyunca Lille, Valencia, Milan, Sevilla ve Marsilya gibi üst düzey takımlarda forma giyen tecrübeli defans oyuncusu, sakat olduğu halde izinsiz bir şekilde televizyon yarışmasına katıldığı için Fransızlar tarafından takımdan gönderilmişti.