Adil Rami: Türkçe öğrenemiyorum

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, beIN SPORTS'a konuştu.

Transfer sürecini anlatan Fransız stoper, İstanbul'a övgüler yağdırdı.

İşte o röportaj:

"İSTANBUL HARİKA BİR ŞEHİR"

"Gerçekten harika bir şehirdeyim. Müthiş bir havası var. Daha gezecek zaman bulamadım. Aslına bakarsanız buraya gelirken çok fazla forma numarası seçme şansım yoktu. 34, İstanbul'un numarası. İnsanların işlerine giderken 34 plakayı görünce beni hatırlayacaklar."

"COMOLLİ EVİME KADAR GELDİ"

"Marsilya'da bazı problemlerim oldu. Menajerimle görüştükten sonra Fenerbahçe'ye transferim gerçekleşti. Fenerbahçe'den başka birçok kulüpten teklif aldım. Comolli evime kadar geldi. Ben duygusal bir insanım, bu beni etkiledi."

"TERCÜMAN İŞSİZ KALABİLİR"

"Fenerbahçe'nin başarısı için buradayım. İstanbul'u tanımam için yeterince zaman olmadı. Kulüp içerisinde insanların iletişimi benimle çok iyi. Onları seviyorum. Türkçe; İtalyanca ve Fransızcaya göre daha zor. Ben Türkçe öğrenirsem tercüman arkadaşımız işsiz kalabilir."