Adil Rami yine kulübede Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Adil Rami, adeta yedek kulübesine hapsoldu. Fransız stoper, şimdiye kadar ligde sadece 1 maçta forma giyebildi. 06.12.2019 - 22:20 | Haber Merkezi