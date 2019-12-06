Adil Rami yine kulübede

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
Bol gollü geçen mücadeleye Serdar-Sadık ikilisiyle başlayan teknik direktör Ersun Yanal, Serdar Aziz'in sakatlanmasının ardından stoper bölgesine Gustavo'yu çekti.
LİGDE SADECE 1 MAÇTA OYNADI
Böyle bir durumda bile büyük umutlarla transfer edilen Adil Rami'yi oyuna sokmayan Yanal, Fransız stoperi kadroda düşünmediğini açıkça gösterdi.
Ligde sadece 1 maçta forma giyebilen Rami'nin kulübedeki tavırları ise taraftarların tepkisini topladı.
Tecrübeli stoper, Fenerbahçe'de yılda 2 milyon euro kazanıyor.