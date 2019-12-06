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Adil Rami yine kulübede

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Adil Rami, adeta yedek kulübesine hapsoldu. Fransız stoper, şimdiye kadar ligde sadece 1 maçta forma giyebildi.

| Haber Merkezi
Adil Rami yine kulübede
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Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Bol gollü geçen mücadeleye Serdar-Sadık ikilisiyle başlayan teknik direktör Ersun Yanal, Serdar Aziz'in sakatlanmasının ardından stoper bölgesine Gustavo'yu çekti.

LİGDE SADECE 1 MAÇTA OYNADI

Böyle bir durumda bile büyük umutlarla transfer edilen Adil Rami'yi oyuna sokmayan Yanal, Fransız stoperi kadroda düşünmediğini açıkça gösterdi.

Ligde sadece 1 maçta forma giyebilen Rami'nin kulübedeki tavırları ise taraftarların tepkisini topladı.

Tecrübeli stoper, Fenerbahçe'de yılda 2 milyon euro kazanıyor.

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