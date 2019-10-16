Adil Rami'den Türkiye'ye destek

Fırat'ın doğusunda kahraman Mehmetçiğimizin, YPG'li teröristleri bölgeden temizlemek için sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nda, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesi YPG'nin yanında saf tuttu.

Bu ülkelerin şüphesiz başını çeken ise Fransa oldu.

UEFA'nın Fransa'nın da şikayeti üzerine A Milli Futbol Takımı oyuncularımızın Arnavutluk ve Fransa maçlarında verdiği asker selamı nedeniyle soruşturma açılmıştı. Milli futbolcularımıza ise sürpriz bir destek geldi.

RAMİ'DEN ASKER SELAMLI FOTOĞRAF

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Fransız futbolcusu Adil Rami, İnstagram profil fotoğrafını asker selamı verdiği fotoğrafını koyarak güncelledi.

Rami'nin bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni topladı.