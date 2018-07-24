Adının hakkını veren milli okçu: Mete Gazoz

Futboldan başka bir sporun konuşulmadığı ülkemizde okçuluk alanında başarıyı ilmek ilmek ören genç bir sporcu var: Mete Gazoz.

RİO'DA GÜNDEM OLDU

2016 yılında Brezilya'nın Rio şehrinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda sergilediği başarıyla ve sempatik tavırlarıyla sporseverlerin gönlünde taht kuran Mete Gazoz, Rio'dan sonra da yoluna emin adımlarla devam ediyor.

ALMANYA'DA ALTIN MADALYA KAZANDI

Son olarak geçtiğimiz günlerde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Kupası 4. ayak yarışlarına katılan Gazoz, Şampiyonanın son gününde erkekler klasik yay finalinde dünya 6 numarası Güney Koreli Lee Woo Seok ile karşılaştı.

Dünya klasmanında 32. basamakta bulunan 19 yaşındaki Mete, rakibini 6-5 mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

HEDEF 2020 TOKYO OLİMPİYATLARI'NDA ALTIN

Başarısının mutluluğunu Instagram'dan paylaşan ve kendine gösterilen ilgiye teşekkür eden 8 Haziran 1999 doğumlu milli sporcu son paylaşımında altın madalya kazandığı anın videosunu paylaştı, şunları yazdı; "Hakkımda yazılanları okuyorum, söylenenleri izliyorum. Çok şey var demek istediğim ama en yoğun olarak hissettiğim şey gurur. Sağ olun, daha iyisi için her zaman çalışmaya devam edeceğim."

Mete Gazoz Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı



Öte yandan Mete Gazoz, kazandığı altın madalya sonrasında hedefinin 2020'de Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyatlar'da altın madalya kazanmak olduğunu ifade etti.