Adis Jahovic'in cezası 1 maça indirildi

PFDK tarafından Atiker Konyasporlu Adis Jahovic'e verilen 2 maçlık ceza, Tahkim Kurulu tarafından 1'e indirildi.

Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Atiker Konyasporlu Adis Jahovic'e verilen 2 maçlık cezanın 1'e indirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Atiker Konya Spor Kulübü'nün futbolcusu Adis Jahovic ile ilgili PFDK'nın 21.02.2019 tarihli E.2018-2019/676 K.2018-2019/817 sayılı kararına itirazı incelendi.

Yapılan müzakere neticesinde; - Atiker Konya Spor Kulübü'nün futbolcusu Adis Jahovic'in rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle neticeten ve takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8.500,00 TL para cezasının; futbolcunun eyleminin FDT 36/1-a kapsamında değerlendirilmesi neticesinde; 1 resmi müsabakadan men cezası olarak PFDK kararın düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile, TFF Tahkim Kurulu"