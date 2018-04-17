Adnan Polat: Başkan adayı değilim

Basın toplantısı düzenleyen Adnan Polat, "Benim bu dönemde başkan adayı olmak gibi bir düşüncem yok. Şu andaki durumum başkan adayı olmaya müsait değil. Galatasaray'ı sıkıntılarından kurtarmak için mücadelenin içinde olacağız ama şu anda başkan adaylığım söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

ADAY OLMADIĞINI AÇIKLADI

Başkanlığı döneminde idari yönden ibra edilmediği Mart 2011'deki Galatasaray Mali Kongresi'nde yaşadıklarıyla ilgili konuşan Polat "Bana açıkçası 'Ya seçime gidersin ya da seni ibra etmeyiz' dediler. Ben de şantajlarla geri adım atmadım. Galatasaray tarihinde olmayan bir nezaketsizlik yaşandı. Biz hakikaten çok kırılmıştık. Hançer yarası geçer de gönül yarası geçmez. Kırgınlığım geçmedi" dedi.

Galatasaray Kulübü'nün mali durumuyla ilgili eleştirilerde bulunan ve tüzük değişikliğinin gerekli olduğunu işaret eden Adnan Polat, "Galatasaray'ın borcu 500 milyon dolar civarında dolaşıyor. Gönül kırgınlığımızı bir tarafa bıraktık, 'Kulübe nasıl yardımcı oluruz' diyoruz. Fakat çözüm bulamıyorum. Galatasaray'ın idari devrime ihtiyacı var. Bunun için Galatasaray'ın kesinlikle topluma açılması lazım" şeklinde konuştu.