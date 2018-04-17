Adnan Polat: Emre de Arda da adamdır

Arda Turan'ın Galatasaray-Başakşehir maçında sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından protesto edilmesini değerlendiren ve "Hangi taraf hatalıydı?" sorusunu yanıtlayan Polat, "İkisi de yanlış yapmadı. Arda'nın nasıl Galatasaraylı olduğunu çok iyi biliyorum. Hiç kimse Arda'nın Galatasaraylılığını tartışamaz. Arda, Galatasaray'a gelmek için çok çaba gösterdi ama Galatasaray almadı. Emre Belözoğlu'nun küçükken takıma aldım. 13 yaşındaki bir çocuğa 300 bin TL verdim. Emre 16 yaşından 21 yaşına kadar 5 sene Galatasaray'da oynadı. 600 bin dolar aldı. Hagi de 3 milyon dolar alıyordu. Emre son dönemde geldi '1 milyonu peşin, 2 milyon dolar istiyorum' dedi. 2 milyon doları kabul ediyorlar ama peşin parayı vermiyorlar. Inter 3 milyon euro veriyor. 'Biraz fedakarlık yap ve Galatasaray'da kal' dedim. Ama yönetim kabul etmedi" dedi.

EMRE, G.SARAY'A GELMEK İSTEDİ

Emre Belözoğlu'nun İtalya'dan döndüğünde de Galatasaray'da oynamak istediğini kaydeden Polat, "Galatasaray'a gelmek istedi. Bana 'Inter'den 3 milyon Euro alıyorum ama Galatasaray'da 2.5 milyon Euro'ya oynarım' dedi. O sırada en çok alan futbolcu 700 bin Euro'ya oynuyordu. Mali sıkıntılardan dolayı o rakamı aşağı çekmeye çalışıyordum. 'Ona veren istediğin parayı kulübe gidebilirsin' dedim, o da Fenerbahçe'ye gitti" ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın Galatasaray alt yapısından yetiştiğini vurgulayan Adnan Polat, "Beğenilmemiş, Manisa'ya gönderilmiş. Ben tesadüfen gördüm geri çağırdım. Yoksa 1 milyon dolarda Beşiktaş'a gidiyordu. Bir davette Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Arda için 15 milyon dolar teklif etti. Parasızlıktan öldüğümüz bir dönemdi. Ama vermedim. Daha sonra menajerler vasıtasıyla teklif geldi. Bizden 1 milyon dolar alırken Fenerbahçe yıllık 5 milyon dolar verdi. Arda'ya da 25 senede alacağı parayı 5 senede vermeyi teklif ettiler. Ama Arda kabul etmedi" açıklamalarını yaptı.

Arda ile yeni sözleşme yaptığı dönemi de paylaşan Polat, "O dönemde Florya'ya gittim. 'Başkanım ben Galatasaraylıyım, sizin yanınızda rakam konuşmam' dedi. Futbolcular mesleklerini icra etmek zorundalar. Galatasaray tarihinde oynamış birçok futbolcu var. Kim yardım ediyor? Galatasaray Yardımlaşma Sandığı var. Bu futbolculara bir kuruş para gitmiyor. İlyas Tüfekçi kaç yıldır hastanelerde. Kim dönüp bakıyor? Bu insanların tercihne bakmanız lazım. Galatasaray taraftarı da hep Arda'yı takımda görmek istemiştir. Gelmeyince de bu tepkiyi göstermiştir. Yoksa Emre de Arda da ikisi de adam gibi adamdır." dedi.