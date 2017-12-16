Adnan Polat: Galatasaray'da hırsızlık var

Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından Adnan Polat, yıllar sonra Sarı-kırmızılı camia ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Adnan Polat, "Galatasaray'da iç barış olmadan, herkese eşit mesafede duran bir tüzük yapılmadan ve hırsızlıklar masaya konmadan Galatasaray'ın iyileşeceğine inanmıyorum" dedi.

Galatasaraylılar Platformu'nun düzenlediği toplantıda konuşan Polat'ın ifadelerinin metni şöyle;

"Galatasaray'da başkanlık yaparken gelirimizi de yükseltmemiz gerekiyordu. Uzun mücadelelerden sonra şirket birleştirmesini başardık. İki şirketi birleştirmek inanılmaz. Galatasaray'ımıza çok büyük değer kazandırdı ve bu şirketin değeri birleşmeden sonra 100 milyondan 750 milyon dolara çıktı.

Biz ayrıldığımız dönemde bu birleşmiş şirketin değeri 700 milyon civarındaydı. Sonra Ünal Aysal, Duygun Yarsuvat ve Dursun Özbek dönemlerine bakarsanız 150-160 milyonlar civarındadır. Bize kuruşun hesabını soranlar bir kez olsun 600 milyon dolar nereye uçtu diye sormadılar. 600 milyon dolar yok oldu, buhar oldu gitti."





"Bugün durumumuz meydanda. Statükonun bizden sonra getirdiği başkanların bıraktığı mali tabloları ortada. 2011-2017 döneminde 7 yılda Galatasaray'ın harcadığı para 2 milyar dolara yakın. Halbuki 1951-2001 döneminde 60 yılda Galatasaray 1 milyar dolardan az para harcamış. Yine bu geçtiğimiz 7 yılda taş üstüne taş konmamış, Ünal Aysal, Galatasaray'ın menkullerini, Dursun Özbek de gayrimenkullerini eriterek Galatasaray'ın geleceğini karanlık bir noktaya doğru taşımaya devam ediyorlar."

"HIRSIZLIKLAR ORTAYA ÇIKARILMALI"

Galatasaray'da hırsızlık olduğunu söyleyen Polat, "Bu gidişle 2021 yılında ancak şunu göreceğiz, Galatasaray'ın elinde gayrimenkul olarak bir şey kalmayacak. Gelirleri sadece stat, yayın ve sponsorluklardan ibaret olacak. Bu da yıllık 80-120 milyon dolar arasında olabilecek. Benim yeteneksizlikten, beceriksizlikten, usulsüzlükten işine son verdiğim adamlara şimdi 20-50 bin lira maaşlar ödeniyor. Galatasaray'da iç barış olmadan, herkese eşit mesafede duran bir tüzük yapılmadan ve hırsızlıklar masaya konmadan Galatasaray'ın iyileşeceğine inanmıyorum." dedi.