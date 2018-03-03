Adnan Polat: G.Saray Çin ya da Katar'a satılır

Galatasaray'da 31 Mart'ta yapılacak olan mali genel kurul öncesinde Adnan Polat'a iade-i itibar yapılması için imza kampanyası başlatıldı.

Galatasaray'da yapılan hazırlık ve Adnan Polat'ın sarı-kırmızılı kulübün gündemine oturacak görüşleri üzerine Habertürk Gazetesi'nden Meriç Müldür bir yazı kaleme aldı.

İşte o yazı:

"Bazı üyeler 31 Mart tarihindeki mali kongre öncesi imza kampanyası başlattı. 700-800 imzalı bir kampanya. Önerge verip 2011 kongresinde Adnan Polat'a yapılan nezaketsizliğin giderilmesi adına adım atacaklar. Polat ve arkadaşlarının gönlü alınır en azından. Şık olur, Galatasaray'a da yakışır... Polat 2011'deki o kara günden beri "Benim iade-i itibara ihtiyacım yok. Buna ihtiyacı olanlar o çirkinliği planlayanlar" diyor.

KATARLILARA YA DA ÇİNLİLERE SATILIR

Birilerini işaret ediyor. Galatasaray'ın geleceği adına da karamsar. Bu görüşünü de şu sözleriyle anlatıyor: "2021 mayıs ayında kulübün hiç varlığı kalmayacak. Borcun azalması mümkün değil. Galatasaray geçmiş yönetimlerin kafasıyla 80-100 milyon dolar ölçekli küçük bir kulüp olur o tarihte. Ya da Katarlılara, Çinlilere satılır. Devrim olmadıktan, kafa yapısı değişmedikten, hırsızlardan kurtulmadıktan sonra kulüp toparlanamaz."