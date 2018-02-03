Adriano attı Talisca ilk kez boş geçti

Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı. Bursaspor mücadelesine yedek başlayan Brezilyalı oyuncu, 55. dakikada Lens'in yerine oyuna dahil oldu.

TALISCA BU KEZ BOŞ GEÇTİ

Siyah-beyazlı ekipte son dönemlerin formda oyuncusu Anderson Talisca, Bursaspor karşılaşmasını boş geçti. Beşiktaş'ın ligde Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçta takımının 2 golünü atan ve Kasımpaşa karşısında da aynı performansı gösteren Talisca, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-1 kazanılan Gençlerbirliği karşısında da bir kez fileleri havalandırmıştı. Son 3 maçta 5 gole imza atan Brezilyalı oyuncu, Bursaspor karşısında fileleri havalandırmayı başaramadı.

ADRIANO, BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI

Siyah-beyazlı ekibi 1-0 öne geçiren golü atan Adriano Correia, bu sezon ilk kez fileleri havalandırmanın mutluluğunu yaşadı. Geçen sezon Süper Lig'de Beşiktaş'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yendiği maçta gol atan Adriano, Şampiyonlar Ligi'nde de takımının Napoli'yi dış sahada 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada fileleri bir kez havalandırmıştı.

Siyah-beyazlı formayla geçen sezonki iki golünü deplasmanda atan Brezilyalı futbolcu, üçüncü golünü de takımının konuk olduğu bir karşılaşmada kaydetti.

NEGREDO BİR KENDİ BİR RAKİP KALEYE

Beşiktaş'ta beraberlik golünü atan Negredo, maç içinde kendi kalesine gol atma şansızlığı da yaşadı. Mücadelenin 37. dakikasında kendi ceza alanı içinde uzaklaştırmak istediği topu ters vuruşla takımının kalesine gönderen İspanyol oyuncu, 90+2. dakikada attığı golle Beşiktaş'ın 1 puan almasını sağladı. Negredo, bu sezon ligde 5. kez fileleri havalandırdı.