Adriano: Beşiktaş'la görüşüyoruz

KRALSPOR / DIŞ HABER

Beşiktaş'ın Brezilyalı sol beki Adriano'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kontratı bittikten sonra takımdan ayrılacağı konuşulan Adriano, aksine yeni sözleşme için siyah-beyazlı ekiple görüştüklerini ifade etti.

"BURADA MUTLUYUM, KULÜPLE GÖRÜŞÜYORUZ"

İspanya'da Cedana SER isimli radyoya konuşan Adriano, "Burada kendimi iyi hissediyorum ve mutluyum. Beşiktaş'ta kalmak için yönetimle görüşürüyoruz ama gelecekte neler olur göreceğiz. Başka teklifler de alıyorum." dedi.

Barcelona'da oynarken Monchi'nin kendisini Sevilla'ya çağırdığını ama o dönem transferin gerçekleşmediğini dile getiren Adriano, şu anda ise İspanya'dan teklif almadığını sözlerine ekledi.



