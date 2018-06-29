Adriano: Görüşmelere açığım

Beşiktaş'ın 2016 yazında Barcelona'dan transfer ettiği Adriano Correia'nın takımdan ayrılacağına yönelik iddialar giderek güçleniyor.

33 yaşındaki yıldız sol bekin adı son dönemlerde ülkesinin takımlarından Flamengo ile birlikte anılıyordu. Brezilya'dan ise konuyla ilgili bomba bir haber geldi.

"GÖRÜŞMELERE AÇIĞIM"

Flamengo kulübünün mağazasını ziyaret eden Kara Kartal'ın yıldızı burada bir taraftarla fotoğraf çektirdi.

Söz konusu taraftar, daha sonra YouTube kanalından paylaştığı videoda Adriano'ya transferini sorduğunu ve Beşiktaşlı oyuncunun da görüşmeye açık olduğunu söylediğini aktardı.

Bu gelişme üzerine Flamengo taraftarlarını sosyal medyada büyük bir heyecan sardı.