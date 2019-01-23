Adriano kalmak istiyor

Beşiktaş’ta gerilimli günler yaşanmaya devam ediyor...

Pepe ve Babel’in ayrılığı ve Quaresma’nın da gitmek istemesinden sonra son olarak Adriano krizinin yaşandığı öğrenildi.

Türkiye gazetesinin haberine göre; Teknik direktör Şenol Güneş’in, bir süre önce tutum ve davranışlarından rahatsız olduğu Brezilyalı sol beke tercümanı aracılığı ile “Kafası başka yerde oyuncu istemiyorum” dediği ve idmandan yolladığı öğrenildi.

Yıldız futbolcunun daha sonra ailesi ve menajeriyle konuştuktan sonra Güneş’e “Hocam kararımı verdim, kalıyorum” dediği belirtildi. Ancak Şenol Güneş’in transfer komitesine Adriano’nun yine de kafasının karışık olduğunu belirterek buna göre hazırlık yapılması yönünde rapor verdiği öğrenildi.

YÖNETİMİN KARARINI BEKLİYOR

Siyah-beyazlılarda 3. sezonunu geçiren 34 yaşındaki futbolcuya ülkesinin takımlarından Santos talip olmuştu. Ancak gelen teklif Adriano’nun Beşiktaş’tan kazandığı ücretin çok altındaydı.

Yönetim yine de Brezilyalı futbolcuya bir senelik sözleşme teklif etti. Adriano ise kalmaya sıcak baksa da bir yıllık sözleşme teklifinden memnun olmadı. Siyah-beyazlılardan iki yıllık sözleşme isteyen sol bek oyuncusu, yönetimin bu konudaki kararını bekliyor.

Taraflar arasında son yapılacak görüşmenin ardından 1+1 yıllık anlaşma sağlanması bekleniyor.