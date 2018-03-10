Adriano: Ödevimizi iyi yaptık

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ettiği maç sonrası Beşiktaş'ın sol kanat oyuncusu Adriano maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

SON HAFTALARDA YÜKSELİŞE GEÇTİK DEDİ

Adriano'nun açıklamalarından Ajansspor'un derledikleri şu şekilde:

"Bugün bizim için çok önemliydi. Başakşehir’in puan kaybetmesiyle birlikte avantaj sağlayabileceğimiz bir maçtı. Ödevimizi iyi yaptık. Son haftalarda yükselişe geçtik. Bugün çok büyük bir konsantrasyonla 3 puanı aldık. Böyle devam etmeyi umuyorum.

Konsantrasyon çok önemliydi. Önce defansta iyi olmalısınız ki hücum düzeniniz olsun. Bunun üzerine çok çalışıyoruz. Çok büyük bir çalışmayla sahaya çıkıyoruz. Önümzdeki hafta çok önemli bir maç var, onu düşünmeye başlıyoruz."