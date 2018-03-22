Adriano: Talisca, Rivaldo'ya benziyor

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Adriano, ülke basınına Anderson Talisca hakkında açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Tite tarafından Brezilya Milli Takımı'nın Rusya ve Almanya ile oynayacağı maçların kadrosuna dahil edilen Talisca'yı yorumlayan Adriano, takım arkadaşını Rivaldo'ya benzetti.

TALISCA RIVALDO GİBİ

Anderson Talisca ile Brezilyalı efsane Rivaldo yorumu yapan Adriano, "Oyun karakteristiği Rivaldo'ya benziyor. Brezilya Milli Takımı'nda olmayı hak etti. Umarım bu avantajı kullanabilir. Talisca için çok önemli bir an. Tite Dünya Kupası'ndan önce bence yeni oyuncuları görecektir" sözlerini kullandı.

(Adriano'nun benzetmesinden sonra sosyal medyada paylaşılan Talisca-Rivaldo fotoğrafı)

TALISCA NEREDE OYNAYACAK?

Beşiktaş'ta genellikle forvet arkasında oynayan Talisca'nın nerede görev yapabileceğine dair ise, "Roberto Firmino'nun görev yaptığı bölge olabilir. Bence ön tarafta iyi oynar. Talisca ile konuştum. Bu anın zevkini çıkarmasını ve mutlu olmasını söyledim. Çünkü kariyerimiz kısa... Muhteşem yıldızlarla birlikte olacak. Bu yıldızlarla kendini de çok iyi gösterme fırsatına sahip" açıklamasını yaptı.