Adriano: Ülkeme dönme zamanı geldi

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, ülke basınına bir röportaj verdi.

GloboEsporte.com'a konuşan Adriano, geleceğiyle ilgili çok önemli ifadeler kullanırken, siyah-beyazlı ekipten ayrılmak istediğini açıkladı.

ÜLKEME DÖNME ZAMANI GELDİ

İlk olarak 2019 yılına kadar Beşiktaş ile sözleşmesi olsa da Brezilya'ya dönmeye sıcak baktığını söyleyen tecrübeli savunmacı, ''Daha önce Serie A'dan teklif aldım ama somut bir şey olmadı. Artık ciddi anlamda ülkeme geri dönmeyi düşünüyorum. Zamanı geldi. Futbolumu ülkemde de göstermek istiyorum. Büyük bir kulübün formasını giymek için teklifleri dinlemeye açığım'' ifadelerini kullandı.

(GloboEsporte.com'un Adriano haberi)

DÜNYA KUPASI'NI ALABİLİRİZ

Milli takımda yeniden forma giyme umudu olduğunu da belirten Adriano, ''Milli takım kapıları elbette kapanmadı. İnsanlar benim takımdaki görevimi biliyor. Bir fırsat doğmasını bekliyorum ama Tite'nin kadrosu ve yaptıklarından da memnunum. Bu seviyede devam edebilirsek Dünya Kupası'nda şampiyon olabiliriz. Ben de takımı sonuna kadar destekleyeceğim'' dedi.

BAYERN MÜNİH YENİLGİSİ AĞIR OLDU

Ligdeki hedefleri ve kupadaki Fenerbahçe maçı hakkında da konuşan yıldız oyuncu ''Bu sezon iki şampiyonada hedefimiz vardı. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkmak istiyorduk ve bunu başardık. Bayern yenilgisi ağır oldu ancak böylece sezonun kalan kısmında lig şampiyonluğuna odaklanmamızı sağladı." dedi.