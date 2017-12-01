Adriano'dan Fernando ve Maicon'a: İşiniz çok zor

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak büyük derbi için geri sayıma geçilirken, heyecan da artmaya başladı.

FUTBOLCULAR DERBİ MUHABBETİ YAPTI

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre siyah-beyazlı oyuncuların idmanlardaki neşesi önceki gün Adidas’ın lansman gecesine de yansıdı. Zorlu maç öncesinde bu gecede bir araya gelen Beşiktaşlı ve Galatasaraylı oyuncular dostluk mesajı verirken, özellikle Brezilyalı oyuncuların neşesi oldukça yerindeydi.

Sarı-Kırmızılı oyuncular Fernando ve Maicon ile uzun süre sohbet eden Siyah-Beyazlı takımın yıldızı Adriano, derbiyi kazanacaklarını söyleyip vatandaşlarına gözdağı verdi.

DERBİ NASIL OLUR GÖRECEKSİNİZ

Vodafone Park’ta ilk kez bir derbiye çıkacak olan Maicon ve Fernando’yu adeta köşeye sıkıştıran Adriano, “Derbi nasıl olur göreceksiniz. Bizim stattaki atmosfer başka hiçbir yerde yok. Avrupa zaten bize hayran, siz de bunu tecrübe edeceksiniz. İşiniz çok zor” dedi.

BİZ ÖYLE STATLARI ÇOK GÖRDÜK

Galatasaraylı iki Brezilyalı da bu sözlerin altında kalmadı ve “Biz öyle statları çok gördük, çok oynadık. Siz de kendinize dikkat edin. Unutmayın puan avantajı bizde” diyerek Adriano’ya takıldı.