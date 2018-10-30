Adriano'nun kartı neden iptal olmadı

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçında Adriano'nun Boldrin'e yaptığı faulün ardından çıkan sarı kart tartışma konusu oldu. Kart sonrası hakem Yıldırım, VAR'ı izledi ve önceki pozisyonda Vagner Love'a yapılan hareketin penaltı olduğu kanaatine vardı. Adriano'nun kartı ise iptal edilmedi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Beşiktaş -Çaykur Rizespor maçının 58. dakikasında hakem Bülent Yıldırım, Vagner Love'ın ceza sahası içinde düşürüldüğü pozisyona devam kararı verdi. Pozisyonun devamında Adriano, Fernando Boldrin'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Önce pozisyonu devam ettiren Bülent Yıldırım, daha sonra VAR sistemi yardımıyla pozisyonu inceleyerek penaltı noktasını gösterdi.

Adriano, VAR izlemesinin ardından verilen penaltı pozisyonunun sonrasında gördüğü sarı kartın iptal edilmesi için 4. hakeme ciddi itirazlarda bulundu ancak sarı kart kararı değişmedi.

TEK BİR DURUMDA KART İPTAL OLUYOR

Bu tarz pozisyonlarda VAR protokolünün 10. maddesine göre oyun aktığı için kart geri alınamıyor. Karar sadece 'bariz gol şansı değerlendirmesi' VAR ile değişirse kart değişiyor.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Şöyle ki: Adriano bariz gol şansı olan bir Rizesporlu futbolcuyu düşürdüğü için kart görseydi ve hakem VAR incelemesi sonrası pozisyonda Adriano'nun faul yapmadığına karar verseydi, bu durumda Brezilyalının gördüğü kart iptal olacaktı.