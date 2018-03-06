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Adriano'nun son durumu

Trabzonspor maçında gözüne aldığı darbe sonucu oyuna devam edemeyen Adriano'nun, Gençlerbirliği mücadelesinde sahadaki yerini alabileceği öğrenildi.

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Beşiktaş'ta Brezilyalı sol bek Adriano'nun gözüne aldığı darbe Siyah Beyazlı teknik ekibi ve taraftarları korkutmuştu. 64. dakikada maçın 0-0 devam ettiği anlarda sol kanattan bindiren Adriano, Trabzonspor'un sağ beki Joao Pereira'yı geçmeye çalışırken Porrtekizli bekin eli Adriano'nun gözüne gelmişti.

FAUL BİLE VERMEDİ

Başarılı sol bek acı içinde yerde kalırken hakem Halis Özkahya ise pozisyona 'Devam' kararı vermişti. Sorun yok, maça çıkabilir 33 yaşındaki oyuncu ise gözündeki problemden ötürü oyuna devam edemeyerek yerini Caner Erkin'e bırakmıştı.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA SAHADA

Adriano'nun gözüne bandaj tedavisi uıygulandığı da dikkat çekti. Brezilyalı oyuncu için tehlikeli bir durumun söz konusu olmadığı ve cumartesi akşamı oynanacak olan Gençlerbirliği maçın forma giyebileceği öğrenildi.

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