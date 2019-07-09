Adriano'nun yerine Filipe Luis

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, bir yandan da Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların gündeminde Filipe Luis var.

Sözleşmesi sona eren Adriano ile anlaşamayan siyah-beyazlı ekip, Atletico Madrid'den ayrılan deneyimli sol bek Filipe Luis'i almak için harekete geçti.

LUİS'İN BONSERVİSİ ELİNDE

Brezilya Milli Takımı'yla Copa America'da şampiyonluğa uzanan 33 yaşındaki sol bek, yeni sezon için gelen teklifleri değerlendiriyor.

Bonservisi elinde olan futbolcuların peşinde olan Beşiktaş da Luis'e teklif yapan takımlardan biri.

Abdullah Avcı, başarılı sol bekin gelmesi durumunda Caner Erkin'le iyi bir ikili olacaklarını ve o bölgede sorun yaşanmayacağını düşünüyor.

Chelsea, Ajax, Deportivo gibi önemli takımlarda forma giyen Filipe Luis, kariyerinin zirvesine Atletico Madrid'le çıktı.

Filipe Luis geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 32 maça çıkarken, 2 gol 3 asistlik katkı yaptı.