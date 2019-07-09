Ensonhaber.com'a dön

Adriano'nun yerine Filipe Luis

Adriano ile yollarını ayıran Beşiktaş, bonservisi elinde olan Brezilyalı Filipe Luis'i transfer ediyor.

| Haber Merkezi
Adriano'nun yerine Filipe Luis
Yorum Yap

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, bir yandan da Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların gündeminde Filipe Luis var.

Sözleşmesi sona eren Adriano ile anlaşamayan siyah-beyazlı ekip, Atletico Madrid'den ayrılan deneyimli sol bek Filipe Luis'i almak için harekete geçti.

LUİS'İN BONSERVİSİ ELİNDE

Brezilya Milli Takımı'yla Copa America'da şampiyonluğa uzanan 33 yaşındaki sol bek, yeni sezon için gelen teklifleri değerlendiriyor.

Bonservisi elinde olan futbolcuların peşinde olan Beşiktaş da Luis'e teklif yapan takımlardan biri.

Abdullah Avcı, başarılı sol bekin gelmesi durumunda Caner Erkin'le iyi bir ikili olacaklarını ve o bölgede sorun yaşanmayacağını düşünüyor.

Chelsea, Ajax, Deportivo gibi önemli takımlarda forma giyen Filipe Luis, kariyerinin zirvesine Atletico Madrid'le çıktı. 

Filipe Luis geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 32 maça çıkarken, 2 gol 3 asistlik katkı yaptı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM