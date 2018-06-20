Adriano'ya İspanya'dan teklif var

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Adriano'ya İspanyol takımlarından Getafe'nin talip olduğu öğrenildi.

TEKLİF VAR AMA GÜNEŞ GÖNDERMEK İSTEMİYOR

Bir süredir Çin kulüplerinden teklif alan siyah-beyazlı ekibin başarılı oyuncusu için bu kez Getafe'nin devreye girdiği gelen bilgiler arasında. İspanyol kulübünün Adriano için Beşiktaş'a 4.5 milyon euro önereceği ortaya çıkarken yönetimin Adriano'yu astronomik bir rakam olmadığı sürece bırakmak istemediği belirlendi.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetimle yaptığı görüşmede Adriano'nun takımda kalmasını istediği öne sürüldü.