Adrien Rabiot, menajeri olan annesini kovdu

PSG'nin Fransız futbolcusu Adrien Rabiot, menajerliğini yapan annesinin işine son verdi. Sebebi ise Barcelona'ya transferine engel olması.

İSTEKLERİYLE TRANSFERE ENGEL OLDU

İspanyol basınından Diario Sport'un haberine göre Rabiot'un Barcelona'ya geçen yaz transfer olmasını, oyuncunun menajerliği yapan annesi engelledi. Veronique Rabiot, Barça'dan 10 milyon euro prim ve 15 milyon euro imza parası isteyince transfer yatmıştı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fransız futbolcu Barcelona ile hala görüşüyor. Ancak bu kez aynı sorunla karşılaşmak istemeyen Rabiot, transfer sürecinde zorluk çıkaran annesini menajerlik görevinden aldı. Orta saha oyuncusunun bu kararı almasında Veronique Rabiot'un istekleri ve fazla pazarlıkçı tavırlarının önemli rol oynadığı yazıldı.

23 yaşındaki futbolcunun yeni bir menajerle çalışmaya başladığı ve Barcelona ile sezon sonundan geçerli olmak üzere anlaşacağı ifade ediliyor.

Adrien Rabiot'un annesi Veronique'nın daha önce Tottenham ve Liverpool'un transfer tekliflerini de reddettiği aktarıldı.