Advincula attığı deparla en hızlı futbolcu oldu

Meksika Ligi'nde top koşturan eski Bursasporlu futbolcu Luis Advincula, rakibini yakalamaya çalışırken olağanüstü bir depar attı.
BALE'I GERİDE BIRAKTI
Hatırlanacağı üzere Real Madrid forması giyen Gareth Bale, Barcelona maçında harika bir depar atarak 35.7 km hıza ulaşmıştı.
Perulu futbolcu Bale'ı geride bıraktı.
Dünyanın en hızlı futbolcusu Luis Advincula - İZLE
36.15 KM HIZA ULAŞTI
Bir dönem Bursaspor forması da giyen Advincula, rakibini yakalamaya çalışırken 36.15 km hıza ulaşarak dünya rekoru kırdı.
Advincula, 68.5 metreyi 6.82 saniyede koştu