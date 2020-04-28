Advocaat: Fenerbahçeli futbolcular beni sevmezdi

Dick Advocaat, ülkesi Hollanda'da açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'yi çalıştırırken kadronun çok kalitesiz olduğunu, bu yüzden de ligi iyi bir sırada bitiremediklerini söyledi.

72 yaşındaki hoca, "Fenerbahçe kariyerimde oyuncuların çoğu beni sevmezdi. Bazı kalitesizlikleri yüzlerine söylüyordum. Bu taraftara bu mücadele yakışmıyordu çünkü. Yönetimle problemler oldu. Kalsaydım takımda tahmin edilmeyecek değişiklikler olacaktı. Gerçekler sezon sonu acı tecrübe oluyor." dedi.