Advocaat: Hakim Ziyech'i F.Bahçe'ye istedim

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Dick Advocaat, Ziyech transferinin neden gerçekleşmediğini Hollanda basınına anlattı.

İTİRAFTA BULUNDU

Bu sezon Ajax formasıyla sahaya çıtkığı 20 resmim açta 4 gol, 9 asistlik performansıyla dikkat çeken Ziyech hakkında değerlendirmelerde bulunan Advocaat, geçen sezon başıyla ilgili de bir itirafta bulundu.

FENERBAHÇE'YE İSTEDİM

Fenerbahçe'yi çalıştıdığı dönemde Twente forması giyen Ziyech'i istediğini söylerken bu transferin gerçekleşmeme sebebini ''Ziyech bence büyük takımlarda oynayabilecek kapasitede bir oyuncu. Fenerbahçe'yi çalıştırdığım dönemde Ziyech'i almaya çalıştık. Ancak Ajax, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Rostov'a elenir elenmez hemen Ziyech ve kulübü Twente ile temasa geçti. Sanırım menajeri Fenerbahçe'nin önerdiği rakamdan çok daha fazlasını Ajax'tan kazandı'' sözleriyle dile getirdi.