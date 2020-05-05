Advocaat: Kuyt'ın hedefi Fenerbahçe

Fenerbahçe tarihinin en sevilen yabancı futbolcularından olan ve 2012-2015 yıllarında sarı-lacivertli formayı giyen Dirk Kuyt için sürpriz bir açıklama geldi.

Feyenoord'da görev yapan Dick Advocaat, Kuyt'ın Fenerbahçe'de antrenörlük yapmak istediğini söyledi.

"HEDEFİ F.BAHÇE VE LİVERPOOL"

Hollanda basınına konuşan Advocaat, "Kuyt bu yıl Feyenoord'da A takımın teknik heyet kadrosunda olmayacak. Şu anda teknik direktörlüğe geçiş için çalışmalar yapıyor. Bazı yerlerde görev yaparak tecrübe edinmek istiyor. Kuyt'ın çalışmak istediği yerler Liverpool ve Fenerbahçe. Fenerbahçe'de Kuyt'a çok saygı duyuluyor. Kuyt için Fenerbahçe tercihi bence ideal." dedi.