Advocaat: Lens gelmek istemedi

Lens'i Türkiye'ye getiren isim olan Dick Advocaat, Hollanda Kupası'nda oynadıkları karşılaşmanın ardından oyuncuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"KALMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Fox Sports'a konuşan tecrübeli teknik adam, "Lens ile konuştum ama Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyledi. Devam eden 2.5 yıllık sözleşmesi var." ifadelerini kullandı.

2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Bu sezon 16 maçta forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, sadece 2 asist yapabildi. Hollandalı futbolcunun, siyah-beyazlı kulüple 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Lens'in maaşı:

2017-2018 sezonu için 2.200.000 euro

2018-2019 sezonu için 2.250.000 euro

2019-2020 sezonu için 2.300.000 euro

2020-2021 sezonu için 1.950.000 euro

2021-2022 sezonu için 1.800.000 euro