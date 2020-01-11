Advocaat, Lens ve Oğuzhan'ın peşinde

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1 Serdar Aziz, derbideki pozisyon hakkında konuştu Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Vida ile yaşadığı ikili mücadele hakkında açıklamalarda bulunan Serdar Aziz, "Faul bana yapıldı" dedi.

2 Galatasaray'da kontenjan sıkıntısı Onyekuru, Saracchi ve Sekidika transferleriyle yabancı sayısı 17'ye yükselen Galatasaray'da yönetim, en az 3 yabancıyla yolları ayırmak için yoğun çaba harcıyor.

3 Comolli ile Ali Koç toplantı yaptı Attığı tweetler sonrası Comolli'yle bir görüşme gerçekleştiren Ali Koç, Fransız futbol adamına uyarılarda bulundu. Ayrıca görüşmede hangi bölgelere transfer yapılacağı da konuşuldu.

4 Kruse uykusuzluk problemi yaşıyor Fenerbahçe'de beklentileri tam olarak karşılayamayan Max Kruse, geceleri uyuyamadığını söyledi.

5 Aydın Yılmaz Pribram'da Galatasaray'ın eski futbolcusu Aydın Yılmaz, Çekya Ligi sonuncusu Pribram'la anlaştı. 31 yaşındaki futbolcu son olarak Sakaryaspor forması giymişti.

6 Onyekuru sıtmaya yakalandı Sıtma parazitine maruz kalan Onyekuru'nun hayatını doktorların erken teşhisi kurtardı. Nijeryalı futbolcunun yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

7 Yeni Malatyasporlu Guilherme, Beşiktaş yolunda Yeni Malatyasporlu Guilherme Costa Marques'in Guilherme Costa Marques'i transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın, Brezilyalı hücum oyuncu için prensipte anlaştığı öğrenildi.

8 Filenin Sultanları yarı finalde A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında Belçika'yı 3-2 yendi.

9 Karius'tan skandal hata Beşiktaş'ın tartışılan kalecisi Loris Karius, hazırlık maçında da hatalı bir gol yedi.