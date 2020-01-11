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Advocaat, Lens ve Oğuzhan'ın peşinde

Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Lens ve Oğuzhan'ın alınmasını istedi. İki futbolcunun vereceği karara göre transfer şekillenecek.

| Haber Merkezi
Advocaat, Lens ve Oğuzhan'ın peşinde
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Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'un teknik direktörlüğünü yapan Dick Advocaat, transferde Beşiktaş'ı bekliyor.

Tecrübeli teknik adamın listesinde Oğuzhan Özyakup ve Jeremain Lens bulunuyor.

OĞUZHAN'I ÇOK İSTİYOR

Hollanda basınında çıkan haberlere göre; tecrübeli teknik adam, özellikle Türkiye'de bulunduğu dönemde oldukça beğendiği Oğuzhan'ı Feyenoord'da görmek istiyor. Takımın yaratıcı eksikliğini Oğuzhan ile doldurmak isteyen Advocaat'ın transfer için ısrarcı olduğu belirtildi. 

LENS İÇİN BEKLEMEYE GEÇTİ

Öte yandan Advocaat, Fenerbahçe'den eski öğrencisi Jeremain Lens için de beklemeye geçti.

32 yaşındaki kanat oyuncusunu da transfer etmek isteyen Hollanda ekibi, Beşiktaş'tan gelecek cevaba göre transfer gündemini belirleyecek.

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