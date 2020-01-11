Advocaat, Lens ve Oğuzhan'ın peşinde

Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'un teknik direktörlüğünü yapan Dick Advocaat, transferde Beşiktaş'ı bekliyor.
Tecrübeli teknik adamın listesinde Oğuzhan Özyakup ve Jeremain Lens bulunuyor.
OĞUZHAN'I ÇOK İSTİYOR
Hollanda basınında çıkan haberlere göre; tecrübeli teknik adam, özellikle Türkiye'de bulunduğu dönemde oldukça beğendiği Oğuzhan'ı Feyenoord'da görmek istiyor. Takımın yaratıcı eksikliğini Oğuzhan ile doldurmak isteyen Advocaat'ın transfer için ısrarcı olduğu belirtildi.
LENS İÇİN BEKLEMEYE GEÇTİ
Öte yandan Advocaat, Fenerbahçe'den eski öğrencisi Jeremain Lens için de beklemeye geçti.
32 yaşındaki kanat oyuncusunu da transfer etmek isteyen Hollanda ekibi, Beşiktaş'tan gelecek cevaba göre transfer gündemini belirleyecek.