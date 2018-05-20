Advocaat Sparta Rotterdam'ı küme düşürdü

Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Sparta Rotterdam, Hollanda'da bir lige düşmekten kurtulamadı.

İKİNCİ LİGE DÜŞTÜLER

18 takımlı Eredivisie'yi 17. sırada bitirerek play-out oynama hakkı kazanan Sparta Rotterdam, 3. tur maçında Emmen ile karşılaştı. 0-0 biten ilk maçın rövanşında Sparta Rotterdam sahasında konuk ettiği Emmen'e 3-1 mağlup oldu ve 2. lig olan Eerste Divisie'ye düştü. Bu sonucun ardından Emmen de kulüp tarihinde ilk kez Eredivisie'ye çıkma başarısı gösterdi.

Dick Advocaat, Sparta Rotterdam'ın başına sezon ortasında geçmişti. Advocaat önderliğinde Sparta lig ve play-outlarda oynadığı 21 maçın sadece 6'sını kazandı.