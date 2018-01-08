Advocaat Yiğithan'ın peşinde

Hollanda Ligi'nde son sırada bulunan Sparta Rotterdam'ın başına geçen Dick Advocaat'ın, Yiğithan Güveli'yi sezon sonuna kadar kiralamak istediği ifade edildi. Tecrübeli teknik adamın, Fenerbahçeli yöneticilere bu talebini ilettiği kaydedildi. Yönetimin ise kararı Aykut Kocaman'a bıraktığı belirtildi

TÜRKİYE'DEN DE İSTEDİLER

Devre arasında savunmaya mutlaka takviye yapacak olan Demir Grup Sivasspor'da gündem Fenerbahçe'nin gelecek vadeden yıldızı Yiğithan Güveli olmuştu.

Gençleri tek tek parlatan teknik direktör Samet Aybaba'nın Fenerbahçe'de yeterince şans bulamayan 20 yaşındaki stoperin kiralanması için yönetime rapor verdiği ifade edildi. Daha önce de TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor genç oyuncuyu transfer etmek istemişti ancak Aykut Kocaman bu transfere onay vermemişti. Yiğithan bu sezon A takım ile sadece Türkiye Kupası'nda forma giydi ve 11 dakika görev yaptı.