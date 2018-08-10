AEK maçında hakemin kafasını yardılar

Avusturya’nın Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerinden Sturm Graz’ın Güney Kıbrıs’tan AEK Larnaca’yı konuk ettiği karşılaşmada olaylar çıktı.

Konuk ekibin 46’da Truyols ve 74’te de Trickovski ile bulduğu gollerle 2-0 önde oynadığı bölümde ev sahibi ekibin taraftarları sahaya yabancı madde atmaya başladı.

Başına isabet eden cisimler nedeniyle yardımcı hakemin başı yarılınca karşılaşmaya ara verildi, hakemler ve oyuncular bir süre soyunma odasında bekledi.

Ardından mücadeleye devam edildi, AEK Larnaca 2-0 kazandı.