AEK-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

3. ön eleme turunda Sparta Prag'ı eleyen temsilcimiz Trabzonspor, Yunan rakibi AEK'yı da saf dışı bırakarak adını gruplara yazdırmak istiyor.
Başkent Atina'daki OAKA Spyros Louis Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
AEK
Barkas
Paulinho
Vranjes
Svarnas
Lopes
Simoes
Krsticic
Geraldes
Livaja
Mantalos
Oliveira
Trabzonspor
Uğurcan
Pereira
Hüseyin
Hosseini
Novak
Abdülkadir Parmak
Sosa
Abdülkadir Ömür
Ekuban
Nwakaeme
Sörloth