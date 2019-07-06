Afrika Uluslar Kupası'nda Belhanda'lı Dirar'lı Fas elendi

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Ozan'ın Milan'ı reddetmesi İtalya'da dalga konusu oldu

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Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı resmen Galatasaray'da

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Fenerbahçe: 3 Temmuz bir kumpastır

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1 Trabzonspor, Nwakaeme’nin sözleşmesini uzattı Bordo mavili kulüpte geçen sezon performansıyla önemli rol oynayan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesi uzatıldı.

2 Merih Demiral Juventus'ta Juventus, Sassuolo forması giyen Merih Demiral’ı 18 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

3 Alex Morgan: Gol sevincimde saldırganlık yok ABD'nin İngiltere'yi 2-1 yendiği Kadınlar Dünya Kupası yarı final maçında gol atan Alex Morgan, Boston Çay Partisi'ne gönderme yaptığı iddialarına cevap verdi.

4 Udinese'den Dorukhan için 44 milyon TL BJK TV ve voleybol takımını kapatan Beşiktaş, ekonomik durumu düzeltebilmek için Dorukhan Toköz'ü satmayı planlıyor.

5 Emre Mor'un Galatasaray hayali Celta Vigo'da da tutunamayan Emre Mor, Fatih Terim ile görüşerek Galatasaray'a gelmek istediğini söyledi. Ancak genç futbolcunun disiplinsiz davranışları Terim'i düşündürüyor.

6 Ersun Yanal sinirden kendini tokatladı Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de deneyimli teknik adam Ersun Yanal, oyuncularının verdiği taktiği anlamaması sonrası sinirden kendini tokatladı.

7 Fenerbahçe'nin 5. kalecisi Altay oldu Altay'ın transferi konusunda Ankaragücü ile anlaşan Fenerbahçe'de kaleci sayısı 5'e çıktı. Bu transfer sonrası Volkan Demirel'in takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor.

8 Fenerbahçe Kjaer'le anlaşma sağladı Fenerbahçe, eski futbolcusu Simon Kjaer ile 2 milyon 700 bin euro karşılığında el sıkıştı. Sarı-lacivertliler, tecrübeli stoperi 2 yıllığına kiralamak istiyor.

9 Kırkpınar heyecanı Edirne'de başladı Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen minik 1 boy pehlivanları, rakipleriyle kol bağlamaları sonrası peşreve çıktı.