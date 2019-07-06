Afrika Uluslar Kupası'nda Belhanda'lı Dirar'lı Fas elendi

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Uganda ile Senegal karşı karşıya geldi.
Senegal, 15. dakikada Sadio Mane'nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve son 8 takım arasına kaldı. Sadio Mane, 61. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Senegal'in çeyrek finaldeki rakibi Benin oldu.
Senegal Milli Takımı'nda forma giyen Galatasaraylı Mbaye Diagne, 85. dakikada M'Baye Niang'ın yerine oyuna girdi.
BENİN ÇEYREK FİNALDE
Turnuvanın son 16 turunda Fas ile Benin karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 53. dakikasında Benin, Moise Adilehou'nun golüyle 1-0 öne geçti. Fas, 75. dakikada Youssef En Nesyri ile beraberliği yakaladı.
Fas Milli Takımı'nda forma giyen Hakim Ziyech'in normal sürenin son dakikalarında penaltı atışından yararlanamadığı mücadele, uzatmalara gitti. Bu bölümde de skorun değişmediği maçta rakibine penaltı atışlarında 4-1 üstünlük kuran Benin, çeyrek finale yükseldi.
BELHANDA VE DİRAR YETERSİZ KALDI
Benin, 97. dakikada Khaled Adenon'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Fas Milli Takımı'nda ilk 11'de sahaya çıkan Galatasaraylı Younes Belhanda 59, Fenerbahçeli Nabil Dirar ise 74 dakika forma şansı buldu.