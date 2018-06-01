Afyon basketbolda da 1. lige yükseldi

Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Emre Çolak, Suudi Arabistan'ın Al Wahda takımıyla anlaştı.

Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteği üzerine 16 milyon euroya Stoke City'ye satılan Ndiaye'yi kiralamak için girişimlere başladı.

Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe Kulübü'ne noterden bir yazı göndererek sponsorluk sözleşmesini fesh ettiğini bildirdi.

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, yaklaşan seçim öncesi ilginç bir açıklama yaptı. Koç, "Adaylık hayatımda verdiğim en aptalca bir karar olabilir" şeklinde konuştu.

Fatih Terim'in memnun olmadığı futbolcuları açıklayan Mehmet Demirkol, transfer listesinde yer alan Shaqiri'nin ise faydalı olabileceğini söyledi.

Demirkol: Terim Maicon ve Mariano'dan memnun değil

Fenerbahçe'de tek gündem 3 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçimi. Aziz Yıldırım, son verdiği röportajda "Gözümün ne kadar kara olduğunu bilirler sanıyordum" diyen Ali Koç'a cevap verdi.

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Benim gözüm daha kara

Boluspor, Fenerbahçe'den geçen yaz 1 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 28 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran ile yollarını ayırdığını açıkladı.

1 Ali Koç: Adaylık kararım aptalca olabilir Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, yaklaşan seçim öncesi ilginç bir açıklama yaptı. Koç, "Adaylık hayatımda verdiğim en aptalca bir karar olabilir" şeklinde konuştu.

2 3 büyüklerde sözleşmesi biten futbolcular 3 büyüklerde forma giyen toplam 20 futbolcunun 1 Haziran 2018 itibariyle sözleşmeleri sona erdi. Listede en çok G.Saraylı futbolcu var.

3 Emre Çolak resmen Al Wahda'da Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Emre Çolak, Suudi Arabistan'ın Al Wahda takımıyla anlaştı.

4 Fatih Terim, Ndiaye transferine onay verdi Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteği üzerine 16 milyon euroya Stoke City'ye satılan Ndiaye'yi kiralamak için girişimlere başladı.

5 Boluspor Ertuğrul Taşkıran'ı gönderdi Boluspor, Fenerbahçe'den geçen yaz 1 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 28 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran ile yollarını ayırdığını açıkladı.

6 LeBron James'in ilginç tarzı Cleveland Cavaliers forması giyen LeBron James'in ilginç kıyafeti görenleri hayrete düşürdü.

7 NBA finalinde ilk maç Golden State'in NBA finalinde Doğu ve Batı liderleri karşı karşıya geldi. Cleveland'tan Smith'in hatasıyla uzatmaya giden maçı, ev sahibi Golden State Warriors 124-114 kazandı. GSW, aldığı zaferle 1-0 öne geçti.

8 Mehmet Ali Aydınlar sponsorluktan çekildi Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe Kulübü'ne noterden bir yazı göndererek sponsorluk sözleşmesini fesh ettiğini bildirdi.

9 Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Benim gözüm daha kara Fenerbahçe'de tek gündem 3 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçimi. Aziz Yıldırım, son verdiği röportajda "Gözümün ne kadar kara olduğunu bilirler sanıyordum" diyen Ali Koç'a cevap verdi.