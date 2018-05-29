Ağaoğlu: Burak'ın maaşını TL'ye çevirmek için görüşüyoruz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, düzenlediği basın toplantısında takımdan ayrılıp Beşiktaş'a transfer olacağı konuşulan Burak Yılmaz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

BURAK'LA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Burak Yılmaz'dan maaşında fedakarlık istediklerini söyleyen Ağaoğlu, "Sosa, Burak ve Kucka Trabzonspor'un oyuncularıdır. Hiçbir kulübün, hiçbir şekilde bizimle görüşmeden tasarruf kullanma hakkı yoktur. Bu oyuncuların talibi varsa, adres kulüptür. Burak Yılmaz'ın menajeri ile görüştük, kendisine kulübün kaptanı olduğunu, ancak maliyetinin euro üzerinden kulübe büyük yük getirdiğini, böyle bir mali sıkıntıyı kulübün karşılamasının mümkün olmadığını ancak devam etmek istediğimizi açık ve net ifade ettik, fedakarlık istedik. Bu görüşmeler devam ediyor" dedi.