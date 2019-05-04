Ağaoğlu: Manchester United, Yusuf ve Abdülkadir'i istedi

Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen Trabzonspor'da genç isimler Avrupa'nın gözdesi durumundalar. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'i yakından takip eden Avrupa'nın önemli takımları iki futbolcu için teklif yapmaya başladı.

İKİ TAKIM 20 MİLYON EURO VERDİ

Bordo-mavili ekibin Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf ve Abdülkadir için gelen teklifleri açıklarken, istedikleri rakamı da belirtti.

Ağaoğlu, "Sevilla ve Manchester United'dan Yusuf ile Abdülkadir Ömür için 20 milyon euroluk teklif aldık. Ama biz 30 milyon eurodan aşağıya satmayı düşünmüyoruz." dedi.

Yusuf ve Abdülkadir için bekledikleri tekifi henüz alamadıklarını belirten Ağaoğlu, "İki futbolcumuzu 30 milyon euroya satarsak, gelecek parayla altyapıya yatırım yapacağız" şeklinde konuştu.



